CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DANZANella tana del Bianconiglio nulla è come appare. Tanto più con i Momix di Moses Pendleton, il coreografo più immaginifico della danza che da quasi 40 anni spinge i suoi ballerini al limite dell'impossibile. Come la curiosa Alice, anche Pendelton si diverte ad infilarsi nel mondo sottosopra di Lewis Carroll trasformandolo in una imprevedibile avventura, in una fusione di corpi, oggetti, costumi, luci, note. E il nuovo show Alice, atteso da domani al 3 agosto, e dal 5 al 10 agosto al Teatro Romano di Verona, sarà un trionfo...