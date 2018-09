DANZA C'è chi la domenica si dedica a un tour in bicicletta facendo tappa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DANZAC'è chi la domenica si dedica a un tour in bicicletta facendo tappa in osterie o agriturismi e chi invece preferisce una corsa a tappe di danza contemporanea. Sarà certamente una domenica diversa per gli appassionati delle due ruote che domani 2 settembre (dalle 10 alle 13) percorreranno la Ciclopista del Brenta che unisce il Veneto al Trentino. Con partenza da Bassano del Grappa, l'Operaestate Festival propone infatti Cycling Dance, l'evento che porta la danza lungo il paesaggio incontaminato lungo il Brenta (partecipazione libera,...