DANZA

«Amo lo spettro espressivo che consente il teatro, di conseguenza mi piace creare grandi opere. Più attori ci sono sulla scena, intrecciati con il fato, l'azione, la musica, il dramma, più lo trovo interessante. Mi piace essere un direttore universale e poter lavorare con qualunque genere». Anelika Cholina introduce con una consapevolezza netta al suo Ana Karenina, l'attesissimo spettacolo con cui l'acclamata coreografa lituana per la prima volta in Italia inaugura la stagione di danza del Teatro Comunale di Vicenza martedì 14 dicembre alle 20.45 (info www.tcvi.it). Tratto dall'omonimo romanzo di Lev Tolstoj, lo spettacolo vede in scena sedici danzatori per dare corpo alla dimensione corale che caratterizza la grande letteratura russa, portando i linguaggi del teatro a dialogare con una forma di danza dal forte taglio narrativo.

LA COREOGRAFIA

La coreografa porta in scena il romanzo attraverso un teatro di danza originale, che unisce balletto classico e danza contemporanea. Il cast è formato da artisti di estrazione differente. «Gli attori Mantas Vaitiekunas, che danza nel ruolo di Alexei Karenin, e Leonardas Pobedonoscev, è Levin, sono sul palco a fianco della ballerina solista Beata Molyté, che interpreta Anna evidenzia Cholina - Il mio compito è rendere impossibile la distinzione tra un ballerino professionista e un artista proveniente da una formazione altra». Il vocabolario coreografico di Anelika Cholina in questa Ana Karenina ha colpito pubblico e critica fin dal debutto al Teatro Vachtangov di Mosca. Lo stile innovativo, con uno sguardo orchestrale capace di abbracciare la scena e dare profondità allo sviluppo drammaturgico, rivela al pubblico la potenza dell'opera di Tolstoj. La scelta delle musiche di Alfred Schnittke, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Gustav Mahler e Andrew Lloyd Webber è peculiare. «Sono molto felice dice la coreografa - di esser riuscita a sentire la trama di Anna Karenina nella musica piena di ingegno di Schnittke, che è meravigliosa e carica di drammaticità. La sua opera e quella di altri compositori mi hanno aiutata a svelare la tragedia della storia». (g.mar.)

