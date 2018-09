CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DANZAAl Teatro Verdi di Padova, nell'ambito del Festival Lasciateci Sognare, va in scena domani alle 20.45 Omaggio a Nureyev organizzato dall'Associazione La sfera Danza da tempo attiva nella produzione di eventi di teatro, danza e musica. In apertura di serata Valeria Crippa racconterà del mito di nome Rudolf e non mancherà di evidenziare come Nureyev abbia saputo rendere centrale il ruolo del danzatore destinato a non più essere il porteur della ballerina bensì a farsi protagonista dell'azione danzata. Lo spettacolo che celebra di...