IL ROMANZOEra un giovane cavaliere. Un guerriero, in prima linea per contenere gli assalti sanguinosi del nemico. Amava follemente Beatrice, ma era prigioniero di un matrimonio imposto. Intrappolato nella quotidianità della casa di San Pier Maggiore, ben diversa da quella che lui, il fondatore del Dolce Stil Novo, avrebbe voluto vivere, tanto che finiva per rinchiudersi nella sua immaginaria torre di carte e inchiostro. Soffriva di...