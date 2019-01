Dante diventa musical

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SPETTACOLOPer gli appassionati del genere, uno spettacolo a teatro è toccare il Paradiso. Stavolta per arrivarci, però, dovranno prima passare da Inferno e Purgatorio. L'immenso capolavoro di Dante Alighieri venerdì 1 e sabato 2 febbraio (sempre a partire dalle 21.15) si trasformerà in uno show ricco di storia, effetti speciali e magia: per la regia di Andrea Ortis, al Gran Teatro Geox di Padova andrà in scena La Divina Commedia Opera Musical. Dopo essere passato da Isernia, Assisi e Reggio Calabria, lo spettacolare viaggio in musica...