Damiano Michieletto

Mario Messinis per me era quello dell'ultima fila.

Lo vedevi arrivare all'ultimo, quando lo spettacolo stava proprio per iniziare, col suo lungo cappotto: si sistemava lì dove diradano le sedie in fondo alla platea di quella che era la sua casa, il Teatro La Fenice. Come un gatto un po' sornione, ascoltava e guardava rimuginando i suoi pensieri che a volte annotava su un piccolo quadernetto. Quando c'era il debutto di una nuova produzione lo trovavi già presente alla prova generale, che poi alla Fenice è a livello emotivo il vero debutto, con i palchi e la platea animati da quel pubblico che costituisce le mura umane del teatro, le persone che conoscono e si riconoscono in quel palcoscenico, il tessuto più prezioso per un'istituzione pubblica.

Mario Messinis era il critico. Rispettato e temuto per quello che rappresentava e per quello che usciva dalla sua penna sulle pagine di questo quotidiano, di cui era il critico musicale. Pochissime volte ho sentito qualcuno che osasse contraddirlo, anche quando le opinioni erano magari chiaramente diverse. Personalmente, quando lui diceva qualcosa ero spesso portato a pensare: se lui dice così forse ci devo riflettere un po' su....

Il suo gusto per una linea artistica basata sull'astrazione e sull'essenzialità del segno estetico si evinceva anche nelle sue recensioni. Per me era davvero un Siór, un gran signore perché sapeva dare merito a un lavoro e allo stesso tempo indicarne i limiti, senza nessun tono sprezzante, ma con la calma e la perizia che la sua conoscenza gli permetteva: qualità di chi non nutre invidia o rancore ma è solido nelle sue convinzioni artistiche basate su esperienza e lavoro.

Leggere le parole di Mario Messinis, anche quando andavano contro le mie proposte, era sempre un piacere. Con lui il tono della discussione viveva di paragoni, confronti, citazioni, nomi, ricordi che nutrivano il confronto e lo slanciavano in avanti, mai all'indietro. In avanti verso quello che deve essere il linguaggio musicale del presente. Questa sua passione verso la musica contemporanea rende Mario Messinis la persona che più di altre incarna la storia e la vocazione di Venezia come luogo internazionale aperto al confronto con i linguaggi più arditi, più innovativi, più ostici. Mario Messinis era un filosofo della musica, e allo stesso tempo un organizzatore, produttore, uomo di azione. Sarà certamente un po' più triste per tutti non dover attendere quel minuto in più per assicurarsi che... sì c'era, era arrivato e lo spettacolo poteva iniziare graziato dal suo sguardo con cui alla fine era naturale scambiare un cenno, una parola, un motto. Nelle cene e nelle telefonate con i suoi colleghi e con gli amici più intimi, Messinis diventava un fiume travolgente e incontenibile! Un intellettuale, certo. Ma che cosa vuol dire questa parola? Per me vuol dire questo: uno di quegli affascinanti uomini che hanno ascoltato e letto così tanto nel tempo che gli è stato donato su questa terra, da renderci tutti un po' più sensibili e umani, attraverso il mistero della bellezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA