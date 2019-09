Daltrey perde la voce, gli Who interrompono la tournèe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Roger Daltrey perde la voce e gli Who interrompono il concerto. Il dramma si è consumato a Houston dove a metà performance il cantante del leggendario gruppo britannico all'improvviso si è ritrovato quasi completamente afono.«Penso che devo andarmene finchè sono in tempo», ha detto Daltrey, 75 anni mentre il chitarrista Pete Townsend si è scusato col pubblico spiegando che «Roger davvero in questo momento non può neanche parlare». Intanto però gli Who hanno cancellato altri due concerti dei 29 in totale del tour nordamericano...