«Dalla vela alla città vestiamo i sognatori»

Ease come allenta la pressione e insegui la libertà. Sea come mare. Sease è il nuovo brand interamente made in Italy dei fratelli Loro Piana - presentato per la prima volta a Pitti Uomo 94 - che scardina i confini tra formal, urban e sportswear. Franco e Giacomo Loro Piana sono nati in Valsesia, la valle più verde d'Italia ai piedi del Monte Rosa, rispettivamente nel 1982 e nel 1980. Sease è l'esempio delle potenzialità e delle risorse del Made in Italy contemporaneo, fuor di retorica. Per quanto i fratelli lavorino in dialogo perpetuo,...