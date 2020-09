Il Leone d'oro Nomadland di Chloé Zhao (nella foto) con Frances McDormand uscirà in sala probabilmente nel 2021 in prossimità degli Oscar. E si vedrà in Italia anche il Leone d'argento Nuevo Orden di Michel Franco. A Venezia ha fatto shopping 01 che ha comprato i diritti per l'uscita italiana di Dear Comrades di Andrei Konchalovsky. Si vedrà su Netflix Pieces of a woman di Kornél Mundruczo che ha dato la Coppa Volpi a Vanessa Kirby, mentre l'altra Coppa Volpi, quella a Pierfrancesco Favino per Padrenostro di Claudio Noce, sarà in sala il 24 settembre. Il 17 settembre esce Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, mentre dal 22 ottobre I Predatori, l'esordio alla sceneggiatura di Pietro Castellitto. A ottobre usciranno anche: Lacci di Daniele Luchetti e Lasciami Andare di Stefano Mordini. È di Lucky Red Nowhere Special di Uberto Pasolini con James Norton e il piccolo Daniel Lamont e uscirà a novembre. La stessa società ha in sala Molecole di Andrea Segre e Assandira di Salvatore Mereu ed ha preso la distribuzione di Salvatore - Shoemaker of Dreams di Luca Guadagnino. Uscirà su una piattaforma il documentario su Greta. Attesi come film evento Paolo Conte - Via con me di Giorgio Verdelli (28-30 settembre) e The Rossellinis di Alessandro Rossellini (26-28 ottobre). Già in sala Le sorelle Macaluso di Emma Dante, Notturno di Gianfranco Rosi, La verità su La Dolce Vita di Giuseppe Pedersoli, Non odiare di Mauro Mancini.

