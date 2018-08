Dalla palla ovale a Paperinik

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTACome vincere sette scudetti di rugby, giocare in Nazionale, illustrare la vita di Padre Pio per libri tradotti in tutto il mondo, disegnare Paperinik e MazingaZeta e trovare anche il tempo di sposarsi tre volte. Non mi lamento della vita che ho vissuto. Ho amato molto e sono stato molto amato, la mia terza compagna è una donna bellissima.Giancarlo Navarrini, 83 anni, nato a La Spezia, è a Rovigo da quando aveva quattro anni: «Siamo arrivati perché mio papà aveva vinto il concorso per il Bar della Stazione. Abitavamo in una...