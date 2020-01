COMMERCIO

VENEZIA Un bar cinese che diventa un cravattificio artigiano di manifattura campana, un negozio di oggettistica gestito da un commerciante del Bangladesh che si trasforma in un laboratorio di miniature artistiche, un calzolaio che chiude e vende il proprio fondo di negozio ad un collega, lo storico Mi.Sce. Pelli, da tutti conosciuto come Mancini, vicino a San Lio.

Sono le novità controcorrente di questi ultimi tempi in centro storico.

DA CALZOLAIO A PELLETTERIA

«Mancini in realtà non esiste da oltre trent'anni anche se tutti, a Venezia, ci conoscono sotto questo nome - puntualizza il giovane Matteo Milani, che giovedì scorso si è trasferito nel nuovo negozio in Calle del Fumo, a Cannaregio - Mancini, pelletteria e calzolaio, era difatti un laboratorio nato a Venezia subito dopo la seconda guerra mondiale. Poi nel 1989, mio padre Fulvio Milani e la moglie Angela Scevola, hanno acquistato sia l'attività che il fondo del negozio». Da Mi.Sce Pelli, che attualmente è sfitto, si vendevano articoli di calzoleria, bottoni, prodotti per animali domestici e si facevano riparazioni di vario tipo. «Mio padre - aggiunge Matteo - è andato in pensione e, visto che continuerò l'attività da solo, ho preferito lasciare il grande negozio a San Lio, di oltre 120 metri quadri, e spostare l'attività in Calle del Fumo, dove prima c'era il calzolaio Mauro Franceschin, ora in pensione, una bottega più piccola, di soli 40 metri quadri, dove potrò lavorare anche senza dipendenti, un costo troppo elevato per una piccola azienda». Nel nuovo negozio, chiamato Il Calzolaio Matto, oltre al laboratorio di riparazioni, si trova tutto ciò che c'era da Mi.Sce. Pelli: tronchetti da pioggia, stivali per l'acqua alta, pelle e finta pelle per rivestimenti e sartoria, cinture, bottoni e articoli da calzoleria, mancheranno solo i prodotti per gli animali.

DA BAR CINESE A CRAVATTIFICIO

Nella centralissima Salizada San Giovanni Crisostomo al posto di un bar gestito da cinesi ha aperto lo scorso 8 dicembre il Cravattificio Venezia, un negozio che vende i prodotti artigianali realizzati a Salerno dall'azienda a gestione famiglie di Giuseppe D'Ambrosio e Lucio De Donato: cravatte in pura seta fatte a mano e camicie in puro cotone a fantasia, sempre fatte a mano; a breve verrà proposta anche una linea femminile con foulard di seta. A gestirlo è Karina Bomrad Saez, argentina residente a Venezia dal 1996, amica dei due soci che hanno anche dei punti vendita a Salerno, Siena e Firenze. «Dopo aver studiato disegno tessile e abbigliamento all'università di Buenos Aires, mi sono trasferita in Francia a Parigi, dove ho lavorato per Christian La Croix (alta moda e abiti da sposa) e per il teatro Follies Bergere», spiega Karina. Poi, nel 1996, il trasferimento a Venezia, l'ingresso nel laboratorio del costumista Stefano Nicolao e, dopo due anni, la decisione di aprire una sartoria privata a Castello, avviata anche grazie ai contributi della legge Bersani. «Il lavoro andava bene - continua Karina - e per 12 anni ho realizzato abiti da sposa, abiti da cerimonia, da sera e teatrali, poi sono nati i miei tre figli, di cui due gemelli e, per forza di cose, ha dovuto prendermi una pausa, ora sono pronta per questa nuova avventura.

DA PACCOTTIGLIA A MINIATURE

Predrag Prtenjaca, artista-artigiano originario di Fiume in Croazia e residente a Venezia dal 2000, dove si è laureato in pittura all'Accademia di Belle Arti, ha aperto, alcuni mesi fa, in Calle Lunga Santa Maria Formosa, a Castello il suo laboratorio, La Bottega di Pre. Qui prima c'era uno dei tanti negozi di oggettistica gestiti da commercianti originari del Bangladesh. «La mia produzione non è rivolta solo al turista ma anche al residente», spiega Predrag, difatti realizzo per collezionisti e appassionati miniature di librerie in balsa o legno con dettagli (libri, suppellettili e persino micro statue), in carta e in balsa. Oltre alle librerie l'artista-artigiano crea, con calchi artigianali, casette in resina dipinte ad olio, raffiguranti palazzi veneziani ed edifici di fantasia, modelli unici e tutti diversi. A questa produzione è affiancata quella più turistica, dedicata alle maschere in cartapesta dipinte in acrilico e acquerello e rifinite in foglia d'oro e cera per l'invecchiamento.

Claudia Meschini

