Dalla Norvegia rurale a Oslo per studiare biologia: per Thelma è l'uscita dal nido protettivo, oscuramente bigotto e apprensivo dei genitori. Già il prologo che anticipa l'epilogo, tra freddi nevi e un lago ghiacciato, ci annuncia relazioni familiari che nascondono segreti e traumi, ma anche qualcosa che Thelma ancora non sa di se stessa.Poi, dopo il flashback iniziale, il filo narrativo di fondo del film per la prima ora sembra condurci per le strade già viste dell'adolescente debole, timida e frustrata da codici morali, che nell'ambiente...