Dalla Giunta 900mila euro per impianti sportivi e Ponte Longo

GLI INVESTIMENTIVENEZIA Ottocentomila euro per la manutenzione degli impianti sportivi di Venezia e delle isole della laguna. E poi altri 112 mila euro con cui dare il via libera e finanziare i lavori di messa a nuovo di alcune parti del Ponte Longo che collega Burano e Mazzorbo. Sono due dei provvedimenti approvati dalla Giunta comunale nella riunione di giovedì scorso.LO SPORTGli 800 mila euro che Ca' Farsetti metterà a bilancio per la manutenzione degli impianti sportivi lagunari, riguarderanno gli impianti di illuminazione, la messa a...