IL PERSONAGGIO

C'è anche un veneziano nel cast di I May Destroy, Ti posso distruggere la serie Tv che è partita ieri sera sul Canale HBO (uno dei più prestigiosi del panorama televisivo americano) negli Stati Uniti e domani debutterà sulla Bbc. È Marouane Zotti, residente sull'isola della Giudecca, ma cittadino del mondo, madre marocchina e papà italiano, 32 anni, attore talentuoso, affinatosi alla scuola di Luca Ronconi e che ha già lavorato con registi del calibro di Saverio Costanzo, Marco Pontecorvo e il premio Oscar Steve Mcqueen. L'ingresso nel cast di una serie cult come I May Destroy, che in Italia non è ancora arrivata, ma che negli Usa e nel Regno Unito ha già avuto un grande successo, per Marouane è una specie di consacrazione.

IL DEBUTTO

«Ma ho ancora molta strada da fare - si schernisce lui - nel cinema e nel teatro non si finisce mai di imparare, lavorare con un personaggio come Michaela Coel, la protagonista della serie, per me è stata una grande opportunità di crescita». L'attore veneziano nella fiction interpreta il ruolo di Biagio, il fidanzato italiano di Arabella, la protagonista. Una parte, nei panni di uno spacciatore di droga, un (finto) cattivo molto sensibile.

Ti posso distruggere è una serie piuttosto forte, tratta temi legati al sesso e alla violenza, vissuti da un gruppo di ragazzi londinesi. Arabella è una ragazza con una vita turbolenta, con stupri e droga, che lei stessa cerca di far diventare la trama del libro che sta scrivendo. Attorno a lei tanti giovani, specchio di una società confusa e sbandata, e una selva di personaggi borderline, spacciatori, omosessuali, prostitute e poliziotti corrotti. Quella di Arabella è una vita disperata che lei riassume in una frase choc: «Vivo per scoprire come non essere violentata».

RUOLO DA DURO

E Biagio-Marouane il fidanzato pusher avrà un ruolo decisivo nel suo futuro. Quasi tutti gli attori sono di colore e anche il venezianissimo Marouane (infanzia tra campo San Polo e San Marco, laureato a Ca' Foscari in Tecniche artistiche dello spettacolo) dà il suo contributo cromatico grazie alla madre marocchina. Il suo è davvero un viso da attore, lineamenti fini, occhi scuri, sguardo fiero. Un personaggio che non passa inosservato sullo schermo, come confermano le molte ammiratrici che già ha. Anche lui, come tutti i protagonisti del mondo dello spettacolo, è stato appiedato dall'emergenza Covid - 19. Era in tournée con lo spettacolo teatrale La tragedia del vendicatore di Declan Donnellan, interrotta l'8 marzo a Londra, quando la compagnia era in partenza per Madrid e Parigi. I May Destroy era stato girato prima dell'arrivo del virus. (v.p.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

