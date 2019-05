Dalla bricola al pavimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAC'è vita dopo la morte. Per le bricole di Venezia, sicuramente. Dopo aver svolto il loro onorato servizio di contrassegnare i canali lagunari, possono diventare preziose bottiglie, raffinate lampade, o eleganti pavimenti. Quasi tutti quelli che si occupano di ridare vita alle ormai defunte bricole stanno nel Bellunese, in una sorta di andata e ritorno: il legname dopo essere sceso dai monti, una volta esaurita la sua funzione in laguna, ritorna nei luoghi d'origine per diventare qualcosa di diverso. Un legame millenario quello con la...