Non solo le Olimpiadi, gli Europei o il festival del cinema di Cannes, non solo i tour di Eric Clapton, di Elton John o di Billie Eilish: uno dopo l'altro stanno cedendo al Covid-19 anche i festival musicali più importanti in tutto il mondo. Uno dopo l'altro sono costretti ad annunciare nel migliore dei casi dei rinvi di settimane o mesi, nel peggiore la cancellazione dell'evento con conseguente aggiornamento direttamente all'edizione 2021.

Il Glastonbury Festival in Gran Bretagna, il Coachella, l'Ultra Music Festival e l'SXSW negli Stati Uniti, l'Eurovision Song Contest che quest'anno era in programma a Rotterdam sono le prime vittime eccellenti. In Italia non hanno ancora alzato bandiera bianca le manifestazioni del Primo Maggio (il Concertone di piazza San Giovanni a Roma, che dovrebbe festeggiare la trentesima edizione, e quello di Taranto, su tutte), ma certo non c'è da essere ottimisti.

Il festival di Glastonbury sarà tra le assenze più pesanti in cartellone: nel Somerset, per il più storico festival inglese, a fine giugno erano attese fino a duecentomila persone (e i biglietti staccati avevano superato quota 135mila), con sul palco Taylor Swift, Kendrick Lamar, Paul McCartney, Diana Ross.

E Coachella Valley Music and Arts Festival, considerato forse l'evento musicale più grande al mondo per gli amanti della musica alternative ed elettronica, ha provato in qualche modo a limitare i danni, posticipando il festival che si tiene in California, a Indio: tutto spostato in autunno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA