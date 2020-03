Al via oggi in un'edizione tutta online la quindicesime edizione di Cortinametraggio 2.0, Festival dei corti ideato e diretto da Maddalena Mayneri. Aderendo alla campagna #iorestoacasa per contrastare la diffusione del Covid-19, con l'hashtag #CortinametraggioLive, fino al 28 marzo a partire dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso in streaming sul sito del festival (cortinametraggio.it), e in contemporanea su Canale 100 di Canale Europa, piattaforma televisiva online partner dal 2016. Ad aprire il festival Offro Io di Paola Minaccioni, una tranquilla uscita tra due coppie di amici della Roma bene che degenera in una spietata e violenta lotta che nessuno è disposto a perdere. Nel cast, oltre alla regista-attrice, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi e Maurizio Lombardi. Seguirà La bellezza imperfetta di Davide Vigore, con Melino Imparato e Victoria Pisotska; Il primo giorno di Matilde di Rosario Capozzolo, Il nostro tempo di Veronica Spedicati, Delitto naturale di Valentina Bertuzzi e Black tank di Alberto Basaluzzo. Tra le altre sezioni, i videoclip musicali mainstream con artisti come Coez e Ghali, e per gli eventi speciali il corto L'Aurora di Lorenzo Cassol. In testa alle proiezioni di ogni giorno i video della- Federation Internationale Cinema Television Sportifs e dell'Istituto Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della storia olimpica.

