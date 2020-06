LA GIORNATA

Il busto dorato, con al posto del cuore una reliquia racchiusa in una teca, è stato collocato dietro al portellone dell'elicottero militare. Agganciato, come per dargli ancora più realtà, alla cintura di sicurezza. Pareva proprio, quindi, che Sant'Antonio, riprodotto in quel volto espressivo, dovesse guardare quanto gli sarebbe passato davanti agli occhi durante il volo. E metaforicamente benedire dal Cielo, assieme al Bambino che teneva in braccio, tutti i luoghi simbolo padovani flagellati dalla pandemia. Un'immagine prodigiosa, che ha commosso chiunque abbia visto il velivolo alzarsi in volo dall'aeroporto Allegri, con quel carico insolito di fede e solidarietà, per virare poi su Vo', cluster iniziale, Schiavonia, sede del primo ospedale anti Covid, Merlara, Comune la cui casa di riposo ha fatto registrare un'ecatombe di anziani uccisi dal virus e infine, Padova, sopra la Basilica che custodisce le spoglie del Taumaturgo, dove durante la pandemia la speranza di uscire dal tunnel ha sempre accompagnato le invocazioni dei frati al loro Santo, il quale in vita si era prodigato per i malati e per i poveri.

LA CELEBRAZIONE

È stata una festa diversa quella di ieri dedicata al patrono patavino, rivoluzionata dalle restrizioni anti Covid che hanno impedito lo svolgimento della processione che tradizionalmente richiama centinaia di migliaia fedeli. Però la fantasia del rettore, padre Olivero Svanera, ha avuto alla fine un esito ancora più dirompente, grazie alla via crucis dall'alto. E i numeri a sera si sono rivelati ugualmente da record: 400mila persone hanno seguito la diretta web con le messe e il volo; 9mila si sono recate in Basilica; 4.200 devoti hanno seguito online e più di 5mila sono state le candele virtuali accese. Ma in questo contesto insolito il rettore ha voluto comunque riproporre uno scampolo di tradizione e, a sorpresa, alle 15,30 ha fatto uscire dalla Basilica la statua processuale, rigorosamente senza corteo, e l'ha portata davanti al Pronto Soccorso dell'ospedale padovano. «Antonio era un taumaturgo, guariva dai mali e oggi non poteva non esser qui», ha affermato, applaudito dalle numerose autorità presenti con il presidente del Senato Elisabetta Casellati.

Fin dalle primissime ore della mattinata attorno alla Basilica lunghe file di pellegrini, per ingressi scaglionati e immagini sui maxischermi, La messa alle 11 è stata celebrata dal vescovo di Padova Claudio Cipolla. «In questi tempi - ha detto - l'uomo sembrerebbe capace da solo di darsi la soluzione per i drammi che gli si presentano. I nostri padri avevano maturato una convinzione diversa e ci hanno lasciato questi santuari a testimonianza della loro fede». In precedenza, la messa era stata officiata dal delegato pontificio Fabio Dal Cin.

IL VOLO

A questo punto è iniziata la parte più suggestiva della giornata con il decollo dell'elicottero per il pellegrinaggio in volo con un Santo a bordo, cosa mai successa. Prima di salire sul velivolo militare NH90 il presidente del Senato ha osservato: «Ripeto sempre, e lo faccio anche oggi, che i veneti si mettono in ginocchio soltanto quando pregano. Questa è una terra che ha subito le conseguenze più gravi della pandemia, ma ha saputo reagire perché è nel Dna della gente. Qui abbiamo avuto medici e operatori sanitari che si sono prodigati in ogni modo per stare al fianco dei malati e prestare soccorso ai bisognosi. Non è un caso che il Veneto venga indicato come un modello nella gestione dell'epidemia. Oggi in un giorno particolare come quello del Santo Patrono, riconosciamo l'impegno di tutti coloro che nelle strutture medico-sanitarie, nei laboratori, hanno contribuito a portarci fuori dall'emergenza. Come diceva Sant'Antonio, bisogna parlare con le opere, non solo con le parole. E qui sono i fatti che parlano». Il rettore ha portato con sé pure una lanterna, contenente anch'essa una reliquia ex massa corporis, che ha utilizzato per benedire dall'alto città e paesi. L'elicottero è atterrato all'ospedale di Schiavonia, con il bianco dei camici dei medici a fare da contrasto al rosso delle pareti del nosocomio. Qui è stato accolto il busto dorato del Santo. Domenico Scibetta, direttore dell'Ulss 6, ha pronunciato parole toccanti e non è riuscito a trattenere la commozione: «Ricordo gli sguardi dei nostri operatori dietro le mascherine, che esprimevano il loro stato d'animo. Oggi è grazie a loro se guardiamo al futuro con fiducia. Grazie a tutti voi, quindi, per esservi presi cura dei contagiati e grazie di essere oggi la nostra speranza».

IL POMERIGGIO

Dopo la mini processione agli ospedali, la statua del Santo ha fatto ritorno in Basilica, dove monsignor Brandinelli, ha celebrato la messa, cogliendo nell'omelia anche gli aspetti positivi evidenziati dalla pandemia, come la grande solidarietà dimostrata da ben 1600 persone impegnate nel volontariato. E anche il rettore ha ribadito questi concetti. «Abbiamo - ha annotato - l'energia per trasformare la crisi in risorsa, come dimostra oggi il modo di vivere questa festa piena di emozioni, persino con le lacrime che scendono ricordando questo guaritore per eccellenza». Poi, dall'altare ha preso la parola Sergio Giordani. «Chiedo a Sant'Antonio - ha detto il sindaco - che in questo periodo così difficile, così simile alla tempesta che lo portò ad approdare in Italia, ci protegga e ci aiuti nel far rinascere questa nostra città rendendola ancor più di oggi un luogo di fratellanza, di uguaglianza e di pace».

Nicoletta Cozza

