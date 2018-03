Dall'Albania con il cuore a Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOSTRAA parte il caso clamoroso di Edi Rama, artista noto internazionalmente e Primo Ministro, presente anche alla Biennale di Venezia dello scorso anno, si sa poco dell'arte contemporanea albanese, paese giunto peraltro da non molti anni alla cosiddetta modernità. Vengono in mente i nomi di Ibrahim Kodra (1918-2006), che è stato attivo prevalentemente in Italia, dove era giunto fin dal 1938, e, in tempi più recenti, quello di Adrian Paci (1949), anch'egli legato a strutture espositive italiane. Appare dunque una piccola scoperta la...