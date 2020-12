INIZIATIVE

Chi può dia, chi può aiuti, chi ha meno, rinunci a qualcosa anche poco - in favore dei moltissimi che la pandemia ha messo in ginocchio, o quasi, o di chi ha bisogno di risorse per assistere, curare. E il mondo del vino e del cibo è pronto a fare la sua parte.

Sarà un Natale sicuramente diverso, ma ad esempio - l'impegno della cantina Le Manzane a favore delle persone meno fortunate si rinnova anche quest'anno. L'invito che arriva dalle colline da poco diventate Patrimonio dell'Umanità Unesco è quello di brindare con il Prosecco Solidale, frutto della 9. edizione della vendemmia solidale tenutasi lo scorso 11 settembre alla tenuta di San Pietro di Feletto (Tv). Infatti Parte del ricavato della vendita delle bottiglie del nuovo Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Dry sarà devoluto ai reparti Covid dell'Ulss 2 Marca Trevigiana dicono Ernesto Balbinot e Silvana Ceschin, titolari dell'azienda -, aderendo in tal modo alla raccolta fondi a sostegno delle iniziative di sanità pubblica per far fronte all'emergenza coronavirus avviata dall'Associazione Per Mio Figlio Onlus». Bottiglie vendute nella loro elegante confezione, impreziosite da un bindello dedicato alla onlus e da un'etichetta in Braille che si possono acquistare nelle enoteche, nei negozi specializzati, al Wine Shop PaperCigno della cantina Le Manzane e su ordinazione telefonando allo 0438/486606.

ASTA PER L'OSPEDALE

Ha invece pensato ad un'asta di vini rossi del territorio e di alcune perle enologiche nazionali, per aiutare l'ospedale di Montebelluna, il Consorzio che tutela i Vini del Montello, sotto la cui denominazione verranno d'ora in poi accomunate la Docg Montello e la Doc Montello Colli Asolani. - la prima vocata ai vitigni bordolesi (Cabernet, Merlot, Carmenère) coltivati nella zona del Montello fin dalla seconda metà dell'Ottocento e la seconda che valorizza anche alcune rare varietà locali come la Recantina o la Bianchetta, e adesso rappresentate da un nuovo marchio comune, che reca l'immagine della Rocca di Asolo.

L'asta di beneficenza è in programma sulla piattaforma specializzata Catawiki a partire da questa seconda settimana di dicembre. In vendita undici vini del Montello abbinati ad altri grandi vini rossi italiani, alcuni dei quali vere rarità, protagoniste dell'enologia nazionale degli ultimi decenni. L'intero ricavato dell'iniziativa, che si rivolge agli appassionati italiani di vino, sarà donato all'Ulss 2 - Ospedale San Valentino di Montebelluna, tra i centri designati ad ospitare i pazienti colpiti da coronavirus. Da parte sua, il Consorzio Vini del Montello, che aveva già fatto una donazione al medesimo centro durante la prima ondata della pandemia, si è impegnato a raddoppiare la cifra raccolta con l'asta. In vendita, fra gli altri, il Montello Colli Asolani Capo di Stato 1997 di Loredan Gasparini, il Recantina Augusto 2017 di Giusti, il Merlot 2018 di Ida Agnoletti, l'Amarone Valpolicella Classico Riserva Capitel Monte Olmi 2012 di Tedeschi, quello di Fracastoro 2001, il Barbaresco Bric Balin 1997 di Moccagatta, il Montelpulciano d'Abruzzo Riserva Mo' 2015 di Cantina Tollo.

SLOW FOOD SOLIDALE

«Questo Natale, cibo buono, sano e genuino. Ma per tutti»: è lo slogan dell'iniziativa di solidarietà lanciata da Slow Food Treviso per garantire il pranzo di Natale alle famiglie trevigiane meno fortunate ed a coloro che in questo periodo di sconforto necessitano di un aiuto. Si tratta di circa 110 famiglie segnalate da Regione, Comune, Centri di ascolto e parrocchie che a Treviso vengono aiutate da Emporio della Solidarietà Beato Erico con cui Slow Food Treviso ha deciso di collaborare per regalare un pizzico di serenità per questo Natale 2020 seguendo il motto dell'Emporio La solidarietà spesa bene. Lo scopo è donare una borsa con una decina di prodotti alimentari appartenenti al territorio, utile per realizzare un pranzo per 4/5 persone. Il costo di ogni singola borsa richiede un contributo di 20 euro, con in più l'aggiunta di un biglietto di auguri scritto dall'autore e maestro Lucio Carraro, riportando solamente il nome di ogni singolo che desidera contribuire all'iniziativa. Una borsa solidale resa speciale poiché dietro ad ogni gesto c'è sempre una persona e in questo momento di crisi più che mai è necessario aiutare il prossimo. E sono già quasi 200 le borse realizzate con le donazioni. Per contribuire all'iniziativa basta inviare una mail al seguente indirizzo: treviso@network.slowfood.it.

