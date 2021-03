Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In occasione della tappa triveneta di Motore Italia, la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo ha presentato un'analisi per il biennio 2021-22 che prevede un graduale ritorno alla normalità con una ripresa più stabile a partire dal terzo trimestre.La ripresa dell'economia italiana sarà parziale rispetto alla caduta del PIL subita nel 2020 (+3,7% dopo -8,9%). Nel Triveneto prospettive favorevoli per le filiere del farmaceutico, del...