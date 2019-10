CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dal sondaggio emerge che un nordestino su 5 va al cinema almeno una volta al mese. Il dato, in sé allarmante e risaputo, è perfino soddisfacente, se paragonato a 4 anni fa, data utile per un confronto: allora la percentuale diceva che al cinema ci andava una persona su 10. Quindi verrebbe da dire che il dato, nel suo raddoppio aritmetico, è quasi entusiasmante. Rimane poi da capire che cosa in realtà si vada a vedere, ma qui la faccenda diventerebbe più complicata. Comunque l'affluenza nelle sale resta mortificante, per di più se...