Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DOLOMITI DI GUSTOCi siamo. Fra tre giorni esatti, giovedì 26 agosto (inizio ore 12) con una settimana di ritardo rispetto alla data tradizionale, torna Cortina Summer Party, il picnic più glam e originale della stagione, party elegante en plein air, con camerieri in giacca bianca, ospiti in vestiti tirolesi e musica dal vivo, grande banchetto dedicato al territorio, fra i prati con vista sulle Dolomiti, gusto e benessere in grandi spazi...