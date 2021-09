Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCORZE'Il gruppo consiliare Pd di Scorzè presenta un ordine del giorno per la richiesta di protezione internazionale per le cittadine e i cittadini afghani e un piano preventivo di accoglienza a livello locale dei profughi a seguito della tragedia che si sta consumando in Afghanistan.«Molte persone innocenti stanno rischiando di pagare il fallimento della politica dell'occidente in Afghanistan negli ultimi vent'anni, con la perdita di...