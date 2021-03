LA STORIA

«L'8 febbraio 1943, alle due del pomeriggio, un'automobile usciva dal portone di Palazzo Chigi. Era una grande e veloce automobile nera che il metropolitano che regola il traffico al crocicchio fra il Corso e via del Tritone conosceva benissimo. Ogni giorno, alle 13.30, puntualmente, quell'automobile veniva avanti dal grande cortile dell'antico palazzo patrizio dei principi Chigi, e si fermava sotto l'atrio, davanti all'uscita del piccolo ascensore privato il cui uso era riservato al Ministro degli esteri e agli ambasciatori. Il guardaportone del ministero faceva un piccolo cenno al metropolitano. Il traffico lungo il corso Umberto veniva interrotto. Un uomo ancora giovane, vestito abitualmente di grigio, usciva dalla cabina dell'ascensore, salutava le persone che lo avevano accompagnato, faceva salire in macchina con sequalche amico, rispondeva con un cenno della mano al saluto romano del personale di portineria del ministero. Quel giorno 8 febbraio 1943 la macchina uscì dal ministero con mezz'ora di ritardo. Il giovane signore in grigio era solo. Contrariamente al solito quasi nessuno era ad attenderlo nell'atrio. I vecchi commessi del gabinetto, che avevano accompagnato per tanti anni il giovane ministro nei suoi viaggi l'uomo in grigio era il ministro degli esteri Galeazzo Ciano e che gli si erano affezionati, avevano atteso fino alle due di esser lasciati liberi di andare a colazione. Pochi minuti prima delle 2 il ministro li aveva chiamati, ed aveva fatto far loro alcuni grossi pacchi con alcune scatole che contenevano i gioielli di Edda Ciano, che per sicurezza erano custoditi nella cassaforte privata del ministro, e con alcuni grossi volumi che contenevano l'autografo del diario che per tanti anni il giovane ministro aveva tenuto giorno per giorno. I pacchi erano stati quindi caricati sulla macchina. Il commesso era salito a dire che tutto era fatto. Dopo sette anni, Galeazzo Ciano era stato dimissionato».

LA VICENDA

Queste righe, che descrivono il siluramento di Ciano, ministro degli Esteri del regno d'Italia allora la sede era a palazzo Chigi nonché genero di Benito Mussolini in quanto marito della figlia Edda, fanno parte di una serie di diciannove articoli pubblicati nel Gazzettino sera tra il 26 maggio e il 19 giugno 1946. Galeazzo Ciano era stato fucilato, per volere del suocero, a Verona l'11 gennaio 1944, la guerra era finita da poco più di uno anno e nella stampa, non più sottoposta alla censura del regime, stavano comparendo rivelazioni su quanto era accaduto negli anni precedenti. Questi articoli erano firmati «L'addetto diplomatico», presentato come un funzionario di palazzo Chigi. In realtà l'autore era Orio Vergani, uno dei più importanti giornalisti italiani, colui che viene considerato il primo fotoreporter, in temporaneo esilio dal suo giornale il Corriere della sera.

LA CADUTA DEL FASCISMO

Nel dopoguerra i quotidiani subiscono varie fasi di assestamento, per un po' cambiano anche testata, e per un periodo sono commissariati dal Cln (Comitato di liberazione nazionale) che ha il compito di de-fascistizzarli. Vergani era arrivato al Corriere della sera nel 1926 grazie a Ugo Ojetti, altro gigante del giornalismo italiano. Quando cade il fascismo, il 25 luglio 1943 e fino all'8 settembre, Vergani può finalmente scrivere quel che gli pare. Ma poi il regime ritorna, con la Repubblica sociale italiana e Vergani si fa un po' di carcere accusato di antifascismo.

La gestione commissariale del quotidiano milanese finisce nel giugno 1946. Il 7 agosto la direzione dal radicale Mario Borsa viene sostituita con quella del moderato Guglielmo Emanuel. Orio Vergani sta per tornare a lavorare nel suo vecchio giornale, ma per qualche tempo scrive in altre testate, compreso il veneziano Gazzettino. Il punto è che non si sapeva chi si nascondesse dietro lo pseudonimo L'addetto diplomatico.

LA SCOPERTA

L'arcano è stato svelato di recente da Giovanni Tassani, storico, autore di numerosi libri, tra i quali uno sulla vita di Giovanni Paulucci di Calboli, Diplomatico tra le due guerre che gli ha permesso di indagare sulla storia della diplomazia e sull'operato di Galeazzo Ciano come ministro degli Esteri (Ciano e Vergani erano amici fraterni). Il risultato dei suoi ultimi studi, con l'identificazione dell'articolista del Gazzettino è stato pubblicato nel numero di febbraio della rivista Nuovi storia contemporanea, dove sono anche ristampati alcuni scritti usciti nel quotidiano di Venezia. Tassani spiega che nell'archivio di Paulucci di Calboli si era imbattuto negli articoli dell'anonimo che precisavano: «Quello che il diario Ciano non dice» (il diario dell'ex ministro era stato pubblicato dal Nuovo Corriere). Erano partite mille ipotesi su chi potesse essere, ma è solo quando legge con attenzione il libro di Vergani Ciano. Una lunga confessione (Longanesi, 1974) che si rende conto della coincidenza dell'autore del libro con quello degli articoli del Gazzettino. I materiali sono gli stessi anche se rivisti e rielaborati a quasi trent'anni di distanza. Vergani, da professionista qual era, non aveva fatto un copia/incolla di se stesso.

LA RIVELAZIONE

Dalle righe di Vergani emerge anche una rivelazione: Adolf Hitler nel 1940 aveva tutta l'intenzione di privilegiare la Francia, nemica e battuta, rispetto all'alleata Italia. «A Palazzo Chigi si parlò di parodia di guerra. Mentre molti ministri si affannavano a farsi richiamare per andar in linea e per esser fra i primi a entrare in Francia, Ciano rimase a Roma. Bisognava restare a Roma per trattare, eventualmente, la pace. Ma in un secondo tempo, dovendo essere mobilitato anche lui come tutti gli altri gerarchi, si fece assegnare ad un reparto di aviazione di stanza a Livorno. Dichiarata la guerra alla Francia e all'Inghilterra, partì per Livorno, da cui poteva in tre ore di treno speciale essere a Roma. Egli aveva tutta l'aria dell'uomo che deve riconoscere in segreto di non aver indovinata una mossa molto importante e che adesso cerca di far parlare il meno possibile di sè. Adesso egli pensava di aver fatto male a non far intervenire l'Italia nel settembre dell'anno precedente. L'attacco alla Francia era grottesco e penoso. Un episodio che si sperava potesse essere dimenticato presto, nei fumi dorati della vittoria. I tedeschi non erano affatto gentili. Appena avevamo dichiarata la guerra avevano fatto sapere che non era gradito un nostro ingresso in Nizza, e che non bisognava infierire contro il popolo francese. I tedeschi ci tenevano più a essere amici dei francesi, domani, dopo averli vinti, che di esser amici nostri, entrati in campo all'ultimo istante quando il gioco era già stato fatto».

Alessandro Marzo Magno

