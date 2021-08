Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Dal giorno della sua approvazione, ormai alcune settimane fa, le polemiche sul Green pass non sono mancate: nel Paese, in parlamento e perfino tra i membri della stessa maggioranza. La certificazione verde covid-19, come è chiamata nel decreto-legge che la introduce nel nostro ordinamento, è già stata peraltro oggetto di un secondo decreto che ne ha esteso l'utilizzo a partire dal mese di settembre anche a scuole e mezzi di trasporto.I...