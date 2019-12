Dal Ben: sos camici bianchi, manca ancora più di un medico su 10

L'INTERVISTA

VENEZIA Nel 2013 arrivò in laguna per guidare le allora Ulss di Mestre Venezia e di Chioggia. Da tre anni è il direttore generale della nuova Ulss 3 Serenissima che ha inglobato anche Dolo e Mirano. Sette anni in cui Giuseppe Dal Ben non si è mai fermato, rimettendo in moto un'organizzazione difficile. Lavoratore instancabile, insofferente alle critiche che «non aiutano», sostiene. Di recente ha incassato il punteggio pieno delle Conferenze dei sindaci, dopo quello del Consiglio regionale. Un giudizio a cui teneva molto.

Direttore a che punto siamo con l'unificazione delle Ulss? L'Ulss 3 Serenissima può dirsi realizzata?

«Io credo di sì, più di quanto ci si potesse aspettare, anche e soprattutto dal punto di vista concettuale. La gente ha capito che l'Ulss unica è un'opportunità, e anzi ci chiede di accelerare i processi di unificazione dei servizi e delle procedure, proprio perché più grande è meglio».

Questo significa anche che, per una prestazione, può essere chiesto di andare da Mestre a Chioggia, da Pellestrina a Mirano... Non è una scomodità?

«All'utente si dà anche questa possibilità, ma l'utente può rifiutarla, e allora il Cup è impegnato a fare una proposta all'interno del distretto. Ma se c'è chi non accetta l'appuntamento lontano da casa, sono tantissimi gli utenti che accettano. Ripeto: la stragrande maggioranza degli utenti vede l'Ulss unica, e il moltiplicarsi dei punti di servizio, come una opportunità, non come una scomodità».

Quindi tanti vantaggi. E i punti critici?

«I vantaggi sono innegabili: si unificano territori tutto sommato vicini ed omogenei - anche se il Veneziano è un po' un'eccezione - e si mettono le migliori risorse a disposizione di tutti i cittadini del territorio vasto. Un solo esempio: le eccellenze dell'Angelo si pensi al cardiochirurgo, o al neurologo lavorano oggi in rete con i medici di tutti gli altri ospedali, collegati da rapporti personali, tecnologie, protocolli. Si è esteso il concetto delle reti cliniche, tra cui quella oncologica, della breast unit... E vale lo stesso per gli altri servizi: l'eccellenza, che spesso sta al centro, ora è a disposizione di tutti gli utenti sul territorio. Quanto ai punti critici da risolvere, ci sono, ma si tratta di criticità tecniche, che si risolvono con gli investimenti. Si sta passando da una visione localistica a una generale».

Questo cosa comporterà?

«Si valutano integrazioni ancora più vaste, che vanno tenute presenti come ipotesi di lavoro: se si può arrivare presto ad un Cup veneto ha poco senso investire oggi per realizzare nove Cup provinciali, e lo stesso dicasi per il sito internet, che presto potrebbe essere il sito di tutta la sanità veneta».

Il grande tema della sanità d'oggi restano gli organici. Lei stesso avevo denunciato, a inizio anno, la difficoltà a reperire personale. A che punto siamo?

«Cerco di essere schematico: sul fronte degli infermieri e degli operatori socio sanitari il problema organici è risolto: Azienda Zero garantisce i concorsi, le graduatorie ci sono. È vero che le aziende sanitarie, attraverso i loro uffici, fanno un lavoro gigantesco per garantire la continuità in un settore in cui il personale arriva, parte, cambia, si trasferisce... Gli organici risentono di questo, ma è normale, lo affrontiamo. Quanto ai medici, tutto invece è molto, molto più difficile, perché di medici se ne trovano pochi, e in alcuni settori non se ne trovano affatto. Colpa di scelte sbagliate fatte in passato, a conferma che governare la sanità non è cosa da poco, che può fare chiunque».

A primavera nell'Ulss 3 mancavano 128 medici. E oggi?

«La situazione non è cambiata molto: mancavano 128 medici, dei circa 1.100 che operano nel nostro organico. Ebbene: nel corso dell'anno ne abbiamo assunti 84, ma nel frattempo quelli che hanno lasciato sono ancora di più. A fronte di un lavoro impegnativo di ricerca e di reclutamento, le carenze di organico restano gravi».

Quanto incidono i pensionamenti? E Quota 100?

«È proprio qui il nocciolo del problema: non solo ci siamo trovati a inizio anno con organici carenti, e non solo i concorsi fatti da allora vanno deserti o permettono di individuare pochissimi professionisti, ma a questo si aggiunge la continua emorragia di medici che lasciano la professione. Le azienda sanitarie, e l'Ulss 3 è tra le più attive, ricorre ad altre modalità: incarichi libero-professionali, medici Sai, e poi il reclutamento di medici che avevano lasciato la professione - ben 23 - percorrendo tutte le strade aperte dalla Regione Veneto, che è capofila in Italia nella ricerca di concrete soluzioni al problema».

I servizi sul territorio sono stati a lungo la Cenerentola. A che punto sono i servizi intermedi?

«Questa è una favola. È vero il contrario: da anni chi fa la programmazione regionale punta sulla sanità territoriale e sulle strutture di assistenza intermedie. Basta leggere il nuovo Piano sociosanitario, ma anche il precedente. Poi ogni programma ha tempi di attuazione, e cammina sulle gambe di diversi attori, non tutti disposti e convinti quanto il legislatore regionale».

Chi sta frenando, allora?

«Dico che è un lavoro di squadra. Oltre a noi, ci sono i medici di base, le strutture residenziali, il privato accreditato... Tante teste che devono avere un fine comune. Altrimenti non si riesce».

Roberta Brunetti

