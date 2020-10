ESPOSIZIONE

Una mostra che mette a confronto epoche diverse per soggetti, tecniche e scuole pittoriche ma, sebbene divise da tre secoli, con molto in comune. Innanzitutto, la passione e la competenza dei due collezionisti che hanno speso anni per mettere insieme le loro raccolte di opere, Roberto Bassi-Rathgeb e Giuseppe Merlini, entrambi lombardi. Si apre oggi al museo di Villa Bassi di Abano Terme, visitabile fino al 5 aprile, Da Magnasco a Fontana Collezioni in dialogo. In mostra, tra gli altri, Alessandro Magnasco il Lissandrino e Moretto da Brescia a fianco di Giorgio De Chirico, Mario Sironi con Vittore Ghislandi, Filippo de Pisis con Giuseppe Canella, Evaristo Baschenis con Lucio Fontana. Un mix insolito e affascinante realizzato ponendo vis à vis centodieci fra tele, piccole sculture, reperti archeologici, argenti e arredi del 600 e 800 lombardo con un'ampia galleria dell'arte contemporanea rappresentata dai massimi esponenti del Novecento italiano. La prima collezione pazientemente formata da tre generazioni di notabili bergamaschi Alberto, Giuseppe e Roberto Bassi-Rathgeb che poi donò la collezione alla città di Abano Terme, suo luogo di elezione scelto anche come ultima dimora e la seconda frutto dell'instancabile lavoro di ricerca di Giuseppe Merlini, commercialista di Busto Arsizio. Un percorso che, attraverso le sale del museo aponense, si snoda attraverso tre sezioni che prendono spunto da altrettanti generi: ritratto, natura morta e paesaggio.

«La prima sezione sottolinea Virginia Baradel, curatrice della mostra ci introduce al tema della figura, del soggetto, esteso alla figura tout court che nel Novecento diventa oggetto delle sperimentazioni più ardite. La natura morta ci permette di entrare nel merito dei valori compositivi della pittura fino ad arrivare al vigore sintetico di ascendenza cubista. Ma è nel paesaggio che la metamorfosi fra natura e pittura si compie fino in fondo». Per quanto riguarda la collezione Merlini, come spiega Mariella Gnani che ne è la curatrice «nasce dalle scelte del dottor Giuseppe Merlini che iniziò a interessarsi agli artisti italiani del ventesimo secolo a partire dalla fine degli anni Cinquanta, sulla scia del collezionismo lombardo, colto, attento alla tradizione, ma con una tensione verso il nuovo. Ora ad Abano, si mostra con un obiettivo preciso: far dialogare le opere di due diverse collezioni per stimolare spunti contraddittori e sollecitare il pensiero». Nel 2018, le opere raccolte da Merlini vennero esposte al Museo Fortuny di Venezia con una scelta che non trascurò alcuna delle tendenze dell'arte contemporanea. Il complesso allestimento della mostra che si apre oggi ad Abano Terme è stato reso possibile anche dall'impegno degli studenti della Scuola Conservativa e del Restauro dell'ateneo di Urbino. «I restauratori si sono occupati della conservazione delle opere spiega la sua presidente Laura Baratin - hanno lavorato intensamente perché agire concretamente sul territorio è indispensabile alla loro formazione». (Informazioni e prenotazioni: tel. 041.8627167, e-mail: villabassi@coopculture.it).

