Dal 1932 proprietà della compagnia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il palazzo Berlam è stato realizzato tra il 1926 e il 1928 dalla società Aedes sulle Rive di Triste a due passi dal mare. In città è conosciuto come il «grattacielo Rosso» per la sua caratteristica forma che ricorda i cugini di New York. Il palazzo è di dieci piani, uno interrato, ed è alto 38 metri. L'utlimo piano è stato completamente ristrutturato allestendo un Belvedere di 580 metri quadrati da dove si può avere una vista a 360 gradi sulla città di Trieste e il mare Adtiatico. Sulla torre centrale svetta da pochi giorni il...