UDINE Ci speravano, ma non ci credevano. Del resto, in quanti nel mondo hanno cantato le canzoni degli U2? Ma ieri mattina, poco dopo le 11, dalla pagina Facebook ufficiale del gruppo irlandese è partito quel post che, in un nanosecondo, ha fatto il giro del pianeta. Sì, la loro interpretazione di Let your love be known, la canzone scritta da Bono nel giorno di San Patrizio e dedicata ai sanitari italiani che nel marzo scorso erano in prima linea contro il coronavirus, era stata condivisa nientemeno che dalla band. E il coro VocinVolo, circa 25 ragazze e ragazzi di Udine («città del Friuli, nel nord-est italiano», come hanno precisato gli U2), si è trovato in un attimo sul palcoscenico del mondo.

Canta al telefono, canta e promettimi che non smetterai. Canta e non sarai mai solo sono le parole dello struggente inedito di Bono. «Let your love be known ha ispirato un giovane coro italiano, VocinVolo, a trovare il proprio meraviglioso punto di vista sulla canzone - ha spiegato la band nel post nel quale è possibile visualizzare il video con i ragazzi che interpretano magnificamente la canzone - e a sensibilizzare un'associazione locale che contribuisca a migliorare la vita per le persone con disabilità. Come si dice, un progetto di solidarietà dall'Irlanda al Friuli». Un progetto che è stato fatto proprio anche dalla Confcommercio di Udine con il contributo di Friuli Venezia Giulia Turismo, finalizzato a raccogliere fondi a favore di #FuoriOnda, onlus udinese impegnata da anni nell'organizzazione del tempo libero per il benessere psico-fisico delle persone disabili, anche gravi, e delle loro famiglie, che durante il lockdown si sono trovati ancora più soli.

Ma i protagonisti di questa iniziativa sono soprattutto i ragazzi del coro VocinVolo, tutti tra gli 8 e i 19 anni, che proprio durante il periodo di isolamento hanno registrato le loro parti con lo smartphone, poi assemblate da Giulio Gallo e Stefano Amerio dello studio Artesuono, e accompagnate al pianoforte da Alessio Domini, il tutto coordinato dalla direttrice del coro, l'udinese Lucia Follador della scuola di musica Scuola di musica Ritmea. Che ancora stenta a riprendersi dalla sorpresa: «Fatico davvero a crederci... Era in marzo quando ho sentito quella canzone e subito ho pensato di proporla ai ragazzi. Ovviamente, non potendo vederci se non via smartphone o computer, ho lasciato a loro lo spazio per interpretare il brano. Abbiamo così lavorato on line in gruppetti di 5-6 coristi, arrivando poi alla registrazione fatta dai ragazzi. Pubblicarlo in Facebook sarebbe stato una cosa normale, invece abbiamo voluto legare la canzone a un progetto di solidarietà - prosegue la direttrice -. A quel punto si sono mosse tante cose, grazie alla Confcommercio e alla Regione che ci hanno dato una mano per realizzare il video con le immagini del coro e del nostro territorio». Talmente tante cose che siete arrivati anche agli U2... «Sì, incredibile - conclude Lucia Follador -. Ora proprio mi devo riprendere».

