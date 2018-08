Dagli chiffon ai jeans short dialoghi sotto l'ombrellone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DISCORSI D'ESTATE Una volta, diciamo fino a una trentina di anni fa (che è proprio una volta), per dire di una conversazione leggera, superficiale, ovviamente assegnata di preferenza alle donne che si ritenevano meno scientifiche dei maschi, si usava dire evidentemente non solo in Italia parlare di chiffon. Era un modo per stabilire che parlare di moda era un discorso frivolo. Poi sociologi e psicologi, si sono tuffati nella moda con studi e pandette. Tesi di laurea, corsi universitari per la moda, studi di esperti in tessuto o nella storia...