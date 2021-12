Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ORDINANZAVENEZIA «Vedrai che fra poco lavori meglio, non starti a preoccupare... ascolta! Non cambiare discorso... dagli mille euro al mese». È una frase intercettata quasi per caso: il 13 aprile 2017 ascoltando Loris Trabujo che apre il suo cellulare, agli investigatori arriva diretta la voce del boss Gilberto Boatto, considerato l'ideatore della rinascita della Mala del Brenta. È lui che pronuncia la frase finita agli atti con la...