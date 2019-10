Da Zero a Fikò la nuova vita di Giuseppe e Nicolò

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LOCALELi avevamo lasciati a Zero Branco (Tv), a poca distanza da Villa Guidini dove, all'Osteria Zero, in oltre dieci anni si erano costruiti una solida reputazione, partendo da zero. Giuseppe, all'epoca, aveva 22 anni, il fratello Nicolò 17, poco più che un ragazzino. Avevano trasformato un ambiente un po' datato e da fuori non proprio accattivante, in una piacevole tappa gastronomica. L'Osteria proponeva quattro-cinque scelte per portata, cucina di territorio interpretata in chiave più elegante e alleggerita nei condimenti e nei...