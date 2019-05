Da veneziani a veneziani Arriva il bacaro contemporaneo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAVENEZIA Un veneziano che rifiuta le offerte più allettanti di provenienza orientale, che decide invece di cedere la propria attività a un prezzo inferiore, ma ad altri veneziani. È la storia in controtendenza di Giancarlo Renier, che anni fa ha acquistato e restaurato un locale storico di via Garibaldi, quello del becher, o meglio, come riporta ancora l'insegna scolpita nel marmo La salvmeria con la v al posto della u come si usava scrivere nei primi anni del Novecento. Un'attività ormai chiusa da decenni, dopo lo spopolamento...