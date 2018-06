Da Talamini a Talamini C'è Guglielmo il pittore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPOSIZIONEIl bello della sua pittura è che rappresenta prima di tutto un ritratto di famiglia. Dalle tele emerge il profilo deciso dei Talamini: gente che ha saputo scrollarsi ben presto di dosso il presunto deficit della lateralità per raccontare l'amore per l'arte e il potere della parola. Da Vodo, borgo rurale senza grandi pretese nè ricchezze, questa dinastia farà parlare di sè due secoli. L'Ottocento, che vede Gianpietro lasciare le aule di scuola e scendere in laguna per inventare Il Gazzettino destinato a raccontare il Nordest....