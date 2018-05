CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Da svariati anni siamo tutti abituati al fatto che in medioriente si stia facendo la storia e non più solo la cronaca. Eppure, questa settimana - cominciata domenica scorsa con il voto in Libano e Tunisia e che finirà il 12 con le elezioni in Iraq e soprattutto la decisione di Trump sull'accordo nucleare con l'Iran, e il 14 con lo spostamento dell'ambasciata Usa a Gerusalemme e la conclusione della campagna di Hamas a Gaza si preannuncia come davvero cruciale. Perché nel mezzo della pur assordante cacofonia delle guerre che stanno al...