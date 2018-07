Da Sotheby's ritrovato il «Busto della Pace attribuito ad Antonio Canova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO Londra Bust of Peace, capolavoro tardo di Antonio Canova va oggi da Sotheby's. La sua storia racconta una vicenda affascinante, che intreccia Francia, Inghilterra e Italia. L'opera, restituita al catalogo ufficiale poco meno di un mese fa, è il dono con cui lo scultore volle omaggiare il colonnello John Campbell che- non pago di combattere Napoleone e la schiavitù- fu una delle pedine fondamentali per il rientro dei capolavori italiani spogliati durante le guerre napoleoniche. Canova scultore, Canova ambasciatore del bello, Canova...