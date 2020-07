MOSTRA

DIvine rievoca la bellezza, il glamour, il fascino e l'emozione del tappeto rosso. Non lascia adito a interpretazioni incerte la mostra dei ritratti fra le tantissime che hanno trasformato ogni anno il tratto di strada che dall'Hotel Excelsior conduce al Palazzo del Cinema. Stelle italiane come Anna Magnani, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Claudia Cardinale, e internazionali, le dive Ingrid Bergman, Greta Garbo, Bette Davis, ma anche Meryl Streep, Emma Stone e Natalie Portman, sfilano da ieri in Polveriera austriaca, a Forte Marghera. Nelle fotografie che compongono il progetto Divine. Ritratto d'attrici dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 1932 2018, a cura del direttore artistico della Mostra del Cinema Alberto Barbera, esposizione organizzata dalla Biennale di Venezia con il suo Archivio Storico. Da qui provengono le 92 fotografie della mostra, divise cronologicamente in quattro periodi, dal 1931 al 1952, dal 1953 al 1967, dal 1970 al 1991 e dal 1993 al 2018, con immagini di alcune delle più celebri star catturate da scatti speciali al Lido durante la Mostra del Cinema, o protagoniste nei film presentati in Sala Grande, nel corso della storia del Festival cinematografico più antico al mondo. Durante l'inaugurazione Roberto Cicutto, nuovo presidente della Biennale, non solo ha sottolineato l'importanza della riqualificazione di un luogo come Forte Marghera, dove «si conserva la produzione culturale attraverso la capacità artigianale», ma anche la sua rinnovata apertura con una mostra «nel segno del femminile per valorizzare il talento e la bellezza nella storia del cinema». La mostra sarà visitabile fino al 1 novembre.

Filomena Spolaor

