La bicicletta ha contribuito a cambiare i costumi e a favorire l'emancipazione femminile? A porsi la domanda è Antonella Stelitano, giornalista trevigiana attiva nel mondo sportivo. Membro della Società Italiana Storia dello Sport e del Comitato Fair Play, è anche stella di bronzo al merito sportivo del Coni. Stelitano ha appena dato alle stampe per Ediciclo Donne in bicicletta Una finestra sulla storia del ciclismo femminile in Italia che è una documentata ricognizione sull'evoluzione del ciclismo in rosa dagli albori ai giorni nostri. Una lettura che unisce il costume alla parte agonistica, riportando le storie tramite interviste e ricordi delle protagoniste. Un valore aggiunto è che a scrivere sia una donna sfuggendo ad una visione maschio centrica, a parte alcune lodevoli eccezioni come Anna Maria Ortese che però per fare il suo reportage sul Giro d'Italia del 55 fu costretta a camuffarsi da uomo. Stelitano, quindi, traccia la storia del ciclismo femminile in Italia partendo dalla fine del diciannovesimo secolo, quando usare la bicicletta era per le donne una cosa quasi scandalosa. Dopo le due guerre mondiali e il boom economico l'immagine della donna su due ruote cambia. Pedalare per raggiungere il luogo di lavoro è ben visto, ma le gare sportive sono ancora riservate agli uomini. Ad infrangere le regole ci pensa una coraggiosa romagnola, Alfonsina Strada, che nel 1924 si presenta al Giro D'Italia e lo conclude. Negli anni 50' e 60' iniziano le gare di sole donne e ci sono le prime cicliste che raggiungono un minimo di notorietà, anche se i budget non sono a livello delle squadre maschili e vengono sempre citate con la loro qualifica (La mamma volante, La sarta bergamasca). Ad entrare come un ciclone nel mondo dei media ci pensò una ex sciatrice di fondo, Maria Canins, che nell'81 a 32 anni decise di dedicarsi al ciclismo e vinse due Tour De France (85 e 86) e la prima edizione del Giro D'Italia Donne (88). A seguirla la ciclista più vincente di sempre, Fabiana Luperini che ha in bacheca 5 Giri D'Italia e 3 Tour de France, senza dimenticare gli ori olimpici in pista di Antonella Bellutti e nella mountain bike di Paola Pezzo. Ma nonostante un movimento in crescita il ciclismo femminile non riesce ad ottenere attenzione mediatica e neanche compensi minimamente comparabili ai colleghi maschi. Il 97 è stato un anno d'oro con Luperini, Bellutti, Pezzo e Cappellotto sul tetto del mondo.

Mauro Rossato

