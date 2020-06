Con il protocollo anticovid e una stagione da riempire di titoli, si è rimesso in moto il cinema italiano per finire i film sospesi con il lockdown e iniziare molte nuove produzioni, da Alice Filippi, a Riccardo Milani da Edoardo Leo a Mario Martone, ma anche Paolo Taviani, Pupi Avati, Volfango De Biasi, Daniele Misisichia, Gabriele Albanesi, e un possibile nuovo cinepanettone con Boldi e De Sica. Aspettando, da settembre, il ritorno sul set di autori come Michele Placido, Gabriele Salvatores, Sergio Rubini, Leonardo Di Costanzo. Fra i primi a ripartire, c'è stata, l'8 giugno l'esordiente Alice Filippi, per la teen dramedy Sul Più bello tratta dal romanzo di Eleonora Gaggero, che ha per protagonista la giovanissima Marta (Ludovica Francesconi) alla ricerca di un amore che possa stravolgere la sua vita. Riccardo Milani ha completato Corro da te con un cast che comprende Miriam Leone (nella foto), Pierfrancesco Favino, Michele Placido, Piera Degli Esposti e Vanessa Scalera. Il film a cui mancava poco per chiudere la lavorazione, è «un'insolita commedia romantica», che sembra comprendere anche una visita a Lourdes (con cittadina ricreata a Venaria Reale). In chiusura le riprese del thriller Bastardi a mano armata di Gabriele Albanesi, ispirato da Vacanze per un massacro di Fernando Di Leo (1980). Protagonista un criminale appena uscito dal carcere che si reca in uno chalet di montagna per recuperare una refurtiva. Le circostanze lo portano a prendere in ostaggio i proprietari della casa per impossessarsi del bottino. Interpreti Marco Bocci, Fortunato Cerlino, Peppino Mazzotta, Maria Fernanda Candido e Amanda Campana. Mario Martone è tra Napoli e Roma per riprendere a luglio la lavorazione di Qui rido io, ritratto di Eduardo Scarpetta (interpretato da Toni Servillo), genio del teatro e padre naturale di Peppino, Eduardo e Titina de Filippo (che invece verranno raccontati da I fratelli De Filippo di Sergio Rubini. Sempre a luglio ripartono le commedie Lasciarsi un giorno a Roma di Edoardo Leo e Una famiglia mostruosa di Volfango De Biasi. A luglio si potrebbe anche dare il primo ciak a un nuovo cinepanettone con Massimo Boldi e Christian De Sica.

