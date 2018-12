Da Re, l'amico di Dario Fo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IMPRENDITOREUna conversazione dal profumo di pane appena sfornato e dai colori delle opere d'arte. Si potrebbe rimanere ad ascoltarlo per ore in questo suo alternare gli elogi all'impasto, quello di un tempo senza additivi chimici e fatto con materie prime di altissima qualità, e i quadri che negli anni ha studiato e raccolto fino a diventare amico di Dario Fo che, premiato con il Nobel per la Letteratura, ha un profilo di tutto rispetto anche come pittore. «Ho acquistato una sua intera collezione: le settantasette tele che Dario Fo aveva...