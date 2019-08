Da qui alla Luna Vaia arriva a teatro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SPETTACOLO«Non voglio lavorare solo sulla memoria, perché significherebbe guardare al passato, ma mi interessava raccontare quello che è successo per parlare di futuro». Matteo Righetto introduce così al progetto Da qui alla luna, il testo scritto per il teatro che fino a novembre gira (soprattutto a Nordest) in una serie di prove di studio prima del debutto - il 3 agosto è in scena a San Nazario in Valstagna nel programma dell'Operaestate Festival (www.operaestate.it). Da qui alla Luna è quasi una unità di misura: mettendo in fila...