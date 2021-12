Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TESTIMONIANZAVENEZIA «L'inchiesta di questi giorni conferma, se ancora serviva, che quella della malavita con gli intromettitori al Tronchetto è una storia che non si è mai interrotta, che continua. E adesso lì è tornato a spadroneggiare il Cocco cinese, di cui tutti sanno da sempre, mentre la situazione si ripete tale e quale anche a Punta Sabbioni e già in questi anni sono venute in evidenza le infiltrazioni criminali nel Veneto...