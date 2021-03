Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOVITÀLa giovane arpista Stefania Scapin veronese di nascita ma cresciuta in provincia di Padova ha inciso insieme ad Andrea Manco, primo flauto dell'Orchestra del Teatro alla Scala, il CD French Songs for Flute & Harp per l'etichetta Brilliant Classics. «L'idea è nata tra le mura del Conservatorio di Udine dice Stefania Scapin dove studiavo per completare il mio biennio di specializzazione in arpa. Preparavo un esame di musica da...