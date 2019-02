Da Padova la riscossa di Goldin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOLascia Treviso e sbarca a Padova. Marco Goldin, attualmente in tournèe con il suo spettacolo La grande storia dell'Impressionismo, riparte con le grandi mostre. Ma non nel capoluogo della Marca dove - dice - «è cambiata l'amministrazione e sono cambiate le scelte. Diciamo che c'è lo spoil system anche per i curatori d'arte. Certo, ogni amministrazione fa quello che vuole. Se Treviso vuole fare senza Goldin, è legittimo». Per la gioia però del capoluogo euganeo che, dopo tante voci sempre smentite, si accaparra il critico d'arte,...