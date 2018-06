Da Nord a Sud, straordinario viaggio tra i volontari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATRO«L'amore non è mai inutile». Parte da questo assunto, diventato quasi una bandiera, il lavoro su #IoSiamo, il nuovo spettacolo scritto dal dramaturgo e giornalista veneziano Andrea Guolo (già firma del Gazzettino) e interpretato da Tiziana Di Masi, che dopo l'anteprima al Teatro Nuovo di Verona è ospite domani al festival La primavera della Costituzione di Montichiello, nel Senese (info www.tizianadimasi.it).Il viaggio teatrale attraverso gli universi paralleli del volontariato in Italia era partito in realtà già nell'ottobre...