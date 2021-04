Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOIn questi giorni sta lavorando alla Scala di Milano su testi di Brecht e musiche di Kurt Weill, ma questo lavoro segna l'inizio di un periodo italiano che Irina Brook racconta come «eccitante». La regista franco-britannica, figlia d'arte del regista Peter Brook e dell'attrice Natasha Parry, è stata incaricata dal Teatro Stabile del Veneto come regista residente e farà di Venezia la base per il sui progetto House of...