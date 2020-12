CINEMA

Mettiamola così. Mentre l'Italia si affida a Gianfranco Rosi per portare a casa l'Oscar con Notturno, film peraltro divisivo come tutti i suoi, specie dopo le polemiche Rai a Venezia, già battuto qualche anno fa con Fuocoammare, mentre l'Italia si dimostra insomma disposta solo ad accreditare quei pochi registi affermati, la Francia manda alla corsa per il premio straniero una storia intima e segreta di due donne mature lesbiche, girata da un esordiente e nemmeno francese, ma italiano. Che differenza di pensiero, di sguardi, di possibilità. Ma ci vedete voi l'Italia che manda alla corsa agli Oscar un film di un esordiente francese? Il regista italiano di Deux (da noi Due) si chiama Filippo Meneghetti, ha 40 anni ed è nato a Monselice. Mica male. Un paradosso se vogliamo, una lezione all'Italia se gli diamo il giusto peso.

PADOVA, NEW YORK, PARIGI

Breve storia di Meneghetti, che da Padova arriva a Parigi, passando per gli States. Sentiamola: «A fine liceo volevo fare esperienza e conoscere il mondo. Così sono andato a New York, rimanendovi meno di un anno, facendo qualche lavoro, soprattutto cameriere, e tornando poco prima dell'attentato alle Torri Gemelle. Il cinema già mi interessava. Avevo visto a 17 anni Il posto delle fragole di Ingmar Bergman e ne rimasi folgorato. Quella doveva essere la mia strada. Tornato a Roma, perché in Italia il cinema è soprattutto là, ho cominciato a frequentare l'ambiente, fino al ritorno a Padova, dove ho girato il mio primo corto L'intruso, grazie a Francesco Bonsembiante. Poi per motivi sentimentali la mia compagna è francese sono volato a Parigi, dove sto da 7 anni, anche se ora temporaneamente viviamo vicino Marsiglia, in attesa che la pandemia termini».

Bella storia, che diventa ancora più bella quando inizia (e soprattutto termina, con la chiamata agli Oscar) l'avventura di Deux, che come tutti gli esordi non ha un cammino facile: «Anche in Francia non è facile trovare i finanziamenti, specie se non hai mai fatto un film lungo. Ci abbiamo impiegato 5 anni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. La storia è inventata, ma nasce da rapporti con persone per me importanti, dove poi si riversano mille cose, perché il cinema è strumento di conoscenza, che mi interessa soprattutto per avvicinarmi alla vita. Ho avuto la fortuna che Barbara Sukowa e Martine Chevalier, due attrici straordinarie, amassero da subito la sceneggiatura: così hanno accettato di girare il film, che è stata un'esperienza unica, certo con la giusta tensione mia per qualcosa che finalmente si concretizzava, ma anche con la consapevolezza di credere nel lavoro e la fiducia sul set che sentivo ogni giorno».

AMORE FEMMINILE

Breve storia del film, che sarebbe dovuto uscire il 5 novembre per Teodora e che per ora resta, come tutti gli altri, purtroppo in parcheggio: due donne mature si amano segretamente da anni. Abitano nello stesso pianerottolo, una di fronte all'altra e tutti, familiari compresi, le credono amiche. Nina è più estroversa, conosce di più il mondo, Madeleine è vedova, ha due figli, una vita per la famiglia. Nina spinge Madeleine perché faccia finalmente coming out, ma non trova mai il coraggio, finché un dramma non sconvolge la quotidianità di entrambe. Il film è bello, mostrando una maturità già significativa per un esordiente nel racconto e nella messa in scena, trovando successo di pubblico e critica, dal festival di Toronto 2019, passando per la Festa di Roma, a oggi. E adesso c'è questa euforia per la corsa alla statuetta e magari le sorprese non sono terminate: «È banale, ma non ci credevo alla notizia. Sono felicemente sorpreso, non me lo sarei mai aspettato, che altro potrei dire, e forse è un risultato anche esagerato. Ma me lo voglio godere». Tutto molto sensato.

Adriano De Grandis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA