LA MOSTRA

Sarà come uscire a rimirar le stelle: la vita e la bellezza non si arrendono. Parola di Don Alessio Geretti, direttore artistico della mostra Nulla è perduto, in programma a Illegio (Udine) dal 4 luglio al 13 dicembre. Il Comitato di San Floriano, in partnership con Sky Arte, Factum Arte di Madrid e Ballandi Arts, propone una rosa di opere d'arte scomparse e ora rinate grazie a un impegno umanistico-scientifico senza precedenti. «È come se fosse una bottega fiorentina iniettata di Silicon Valley» spiega il direttore di Sky Arte Roberto Pisoni descrivendo il laboratorio madrileno di Adam Lowe, in cui vengono alla luce incredibili rimaterializzazioni grazie a una certosina dedizione, tra studio, ingegno e altissima tecnologia. Il tutto, al servizio del trionfo dell'arte ritrovata. Tele distrutte o scomparse, alcune rubate, altre andate in cenere a causa di devastazioni e guerre. Nelle mani di una squadra di storici, artisti, restauratori ed esperti di software 3D, sette opere di grandi autori sono oggi capaci di restituire ogni dettaglio degli originali scomparsi, compresa la tridimensionalità delle pennellate sulla superficie pittorica, con una resa spettacolare.ù

CASA DELLE ESPOSIZIONI

Alla Casa delle esposizioni di Illegio il pubblico potrà avvicinarsi fisicamente a tre quadri trafugati da tempo: Concerto a tre di Johannes Vermeer (rubato a Boston nel 1990), La Torre dei cavalli azzurri di Franz Marc (alto esempio dell'espressionismo tedesco, sequestrato dal criminale nazista Hermann Göring) e l'autoritratto Myrto di Tamara de Lempicka (rubato dai Nazisti nel 1943). Insieme a queste tre opere, la mostra promette stupore puro davanti alle rimaterializzazioni di quattro capolavori che nel corso del Novecento sono stati irrimediabilmente distrutti. Primo fra tutti, il Vaso con cinque girasoli, di Vincent van Gogh: la seconda delle quattro celebri nature morte con girasoli era stata acquistata dal giapponese Koyata Yamamoto per esporla nella sua casa di Ashiya, città che subì gravi devastazioni dai bombardamenti contemporanei allo sganciamento della bomba atomica su Hiroshima. C'è poi l'enorme tela dedicata alla Medicina, realizzata da Gustav Klimt per il soffitto dell'Università di Vienna e bruciata nel 1945 dai Nazisti ormai sconfitti nello Schloss Immendorf in Austria: a Illegio sarà possibile ammirarla con l'angolatura originale, in tutto il suo splendore. Si passa poi alle Ninfee di Claude Monet, tela carbonizzata in un incendio divampato al MoMa di New York nel 1958. Infine, l'intenso ed evocativo Ritratto di Sir Winston Churchill, opera di Graham Sutherland e distrutta nel 1955. In altre sale si potranno contemplare le vetrate della facciata principale della Cattedrale di Chartres, realizzate nel laboratorio di San Bellino di Rovigo da Sandro Tomanin. Esposte inoltre due sculture lignee intagliate e dorate tra il 1492 e il 1498 da Domenico Mioni da Tolmezzo, raffiguranti San Vito e San Maurizio, rubate proprio a Illegio nel 1968 e ricomparse a Bonn due anni fa. Ciliegina sulla torta, la fedele riproduzione del San Matteo e l'Angelo di Caravaggio, andata in fumo nel 1945 a Berlino. Per l'accesso alla mostra, il protocollo di prevenzione e sanificazione prevede la prenotazione obbligatoria, da effettuare sul sito www.illegio.it. Entreranno tre persone alla volta, con formule personalizzate per gruppi e nuclei familiari numerosi.

Daniela Bonitatibus

